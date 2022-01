Quantum Leap: NBC al lavoro sul reboot della serie

La serie Quantum Leap - In viaggio nel tempo è al centro di un reboot in fase di sviluppo per il network NBC.

Quantum Leap - In viaggio nel tempo ritornerà sugli schermi con un reboot della serie che aveva come star Scott Bakula e Dean Stockwell.

Il progetto è in fase di sviluppo per il network NBC, che ne ha ordinato la produzione di un pilot.

La nuova versione di In viaggio nel tempo sarà scritta e prodotta da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt. Nel team della produzione ci saranno anche Martin Gero, il creatore di Blindspot, Don Bellisario che aveva creato lo show originale, e Deborah Pratt. Il reboot sarà ambientato nel presente, 30 anni dopo che il Dottor Sam Beckett (Bakula) è entrato nell'acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora è stato creato un nuovo team per far ripartire il progetto nella speranza di capire i misteri che si nascondono dietro la macchina e chi l'ha creata.

Scott Bakula non è attualmente coinvolto nella serie, ma ha parlato del progetto con i produttori e la situazione potrebbe cambiare.

La serie è andata in onda per 97 episodi dal 1989 al 1993 e mostrava Sam Beckett mentre viaggiava nel tempo, con il sostegno del suo braccio destro Al Calavicci, che era interpretato da Dean Stockwell.