In viaggio nel tempo: Ernie Hudson nel cast del reboot NBC

Ernie Hudson, star di Ghostbusters, si è unito al cast del pilot del reboot di In viaggio nel tempo per NBC. Rebbot che si configura come una serie sequel, come anticipa Variety.

Ernie Hudson con la maglietta dei Ghostbusters

Ernie Hudson affiancherà il protagonista Raymond Lee nel pilot della serie che fungerà da seguito delle avventure dell'originale In viaggio nel tempo (Quantum Leap). Il sequel si svolgerà 30 anni dopo che il Dottor Sam Beckett è entrato nell'acceleratore di particelle Quantum Leap per poi sparire. Oggi è stato assemblato un nuovo team per far ripartire il progetto nella speranza di comprendere i misteri dietro la macchina e l'uomo che l'ha creata.

Raymond Lee interpreterà il dottor Ben Seong, descritto sia come uno scienziato che come un uomo di fede. È un fisico di fama mondiale che lavora a un progetto di viaggio nel tempo noto come Quantum Leap. Ernie Hudson sarà Herbert "Magic" Williams, un veterano del Vietnam e capo del progetto Quantum Leap che usa il suo know-how politico e militare per tenere a bada il Pentagono mentre la sua squadra lavora per salvare Ben. Il personaggio di Williams è apparso in precedenza nella serie originale, con Beckett che si è imbattuto in lui durante il suo servizio in Vietnam nell'episodio della terza stagione "The Leap Home Part 2".

Il creatore della serie originale In viaggio nel tempo, Donald P. Bellisario, sarà il produttore esecutivo del sequel tramite la sua Belisario Productions.