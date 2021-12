Chi è la fidanzata di Massimo Boldi, Irene Fornaciari

Irene Fornaciari è la fidanzata di Massimo Boldi: l'attore e regista italiano divenuto celebre per i Cinepanettoni ha rivelato che, nonostante la differenza di età, ovvero ben trentaquattro anni, la coppia è più è innamorata più che mai.

Irene è nata a Lucca il 21 luglio 1979 ed è del segno zodiacale del Cancro. La ragazza ha sempre vissuto la sua vita lontana dal mondo dello spettacolo e, a livello professionale, ha gestito per anni un negozio di gioielli e di abbigliamento nel paese in cui vive.

Cipollino ha recentemente parlato di lei, definendola come "Una deliziosa creatura. Adoro la sua testa, mi piace come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene". Sebbene alcune dicerie sostengano il contrario, la donna non è affatto parente del cantante Zucchero, è soltanto l'omonima di sua figlia anche se, infetti, Irene ha un parente piuttosto famoso: è la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari.

La fidanzata di Massimo Boldi è una grande amante degli animali: ha una cagnolina di nome Cocò che ogni tanto appare a sorpresa sulle pagine social dove Irene pubblica anche diversi scatti in compagnia del suo grande amore, il quale parlando di lei con Caterina Balivo a Vieni da Me ha detto: "Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua... Sono fidanzato... Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna... dall'altra parte non voglio fare il pensionato".