Q-Force, un nuovo trailer per la serie animata LGBT di Netflix

Q-Force è in arrivo su Netflix. La serie animata queer ambientata nel mondo dello spionaggio approderà a settembre sulla piattaforma streaming, ma nel frattempo, godiamoci questo nuovo trailer.

Il 2 settembre Steve Maryweather entrerà ufficialmente a far parte del catalogo Netflix assieme ai suoi compagni. Ma chi è Steve, e chi sono i suoi compagni, vi chiederete voi.

Beh, come recita la sinossi ufficiale fornita dalla piattaforma, in Q-Force "Una superspia gay e il suo team LGBTQ+ un po' arrangiato lottano per provare il proprio valore all'agenzia che li ha sottovalutati. Oggi, West Hollywood... Domani, il mondo!".

È questa la premessa della serie, nella quale l'agente Mary (nome in codice di Steve, doppiato dallo Sean Hayes di Will & Grace), agente modello dell'American Intelligence Agency (AIA), verrà relegato a missioni di poco conto dopo che farà coming out davanti ai propri colleghi.

Non potendolo licenziare, infatti, l'agenzia deciderà di mandarlo a West Hollywood, di certo non una delle mete più ambite per i servizi segreti.

Qui Steve metterà su un team di altri operativi ritenuti dei disattati come l'esperto meccanico Deb (Wanda Sykes), una drag queen abile nei travestimenti, Twink (Matt Rogers), e l'hacker Stat (Patti Harrison).

Insieme riceveranno una riluttante approvazione da parte dell'AIA e potranno andare in missione... a una condizione: dovranno accogliere nella loro squadra l'Agente Buck, che ovviamente è eterosessuale.

Lo show, che vanta anche illustri camei come quelli di Gary Cole (The Good Fight, Veep) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow) è stato ideato da Sean Hayes e Michael Schur, con quest'ultimo che si è occupato anche della regia.