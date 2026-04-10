Punisher, questo fumetto leggendario ha ispirato lo special Marvel in uscita

Il Punitore di Jon Bernthal sta per fare il suo ritorno in uno special che arriverà in streaming su Disney+ e che ha tratto la sua ispirazione principale da un fumetto molto amato dai lettori

Lo speciale Marvel Television: The Punisher: One Last Kill arriverà su Disney+ il 12 maggio prossimo, una settimana dopo la conclusione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sulla piattaforma.

Il primo trailer è stato pubblicato ieri e ci ha mostrato quello che sembra essere un percorso di trasformazione per Frank Castle. Dopo essere fuggito dalla prigione improvvisata del sindaco Wilson Fisk, The Punisher sembra trovarsi in una brutta situazione, tormentato dal suo passato eppure ancora intenzionato a fare la cosa giusta.

Lungo il percorso, sappiamo che dovrà affrontare Ma Gnucci, una cattiva introdotta per la prima volta da Garth Ennis e Steve Dillon nell'iconica run a fumetti "Welcome Back, Frank" (pubblicata per la prima volta dalla Marvel Comics nel 2000) e amatissima dai fan Marvel.

The Punisher: un'immagine di Jon Bernthal nella serie

Jon Bernthal e l'influenza di "Welcome Back, Frank"

Sebbene The Punisher: One Last Kill non sarà chiaramente un adattamento diretto di Welcome Back, Frank, l'attore ha confermato che quell'arco narrativo è stato fondamentale nel suo approccio alla co-sceneggiatura della prossima avventura su Frank Castle. Sembra che ciò che Bernthal ha trovato in quell'arco narrativo si sia rivelato fondamentale per comprendere il personaggio e capire come descriverlo al meglio.

"Quello che Garth Ennis fa con Frank è qualcosa che ho cercato di comprendere come attore e ora come scrittore", ha ammesso Bernthal. "Ennis non cerca di giustificare Frank. Sovverte il genere dell'eroe accettando con naturalezza il lato brutto e grigio dell'eroismo, trovando la verità nella polvere sordida della disperazione e della rabbia. Welcome Back, Frank non ti chiede di amare Frank, ma di guardarlo con chiarezza, senza battere ciglio. È un'esplorazione e un viaggio all'insegna dell'onestà".

L'interprete di Frank Castle ha continuato: "Quell'onestà è stata la mia stella polare mentre scrivevo e producevo lo speciale su Punisher di Marvel Television. Ho avuto l'opportunità non solo di interpretare nuovamente Frank, ma anche di creare un capitolo tutto mio nel suo percorso".

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

Cosa racconta Punisher: One Last Kill in arrivo su Disney+

Al momento, la trama completa non è stata svelata, ma le informazioni disponibili indicano una storia molto cupa e introspettiva incentrata su Frank Castle, che tenta di abbandonare definitivamente la sua vita di violenza e vendetta. Questo proposito, però, viene presto infranto quando una nuova minaccia lo costringe a tornare in azione, trascinandolo ancora una volta in un ciclo di brutalità da cui sembra impossibile uscire.

La narrazione punta molto sul conflitto interiore del personaggio, mostrando un Frank tormentato dai traumi e dai fantasmi del passato, mentre si avvicina a quella che viene presentata come una possibile "ultima missione", capace di ridefinire il suo destino.