Pulp Fiction, Samuel L. Jackson: "La scena finale originale era molto più violenta"

Durante una recente intervista, Samuel L. Jackson ha rispolverato alcuni dei suoi personaggi più iconici. L'attore ha partecipato a molti film di Quentin Tarantino, diventando un punto fermo nella filmografia del regista, ma il suo personaggio più iconico è forse il primo, Jules in Pulp Fiction. In questa pellicola del 1994, interpreta uno scagnozzo esperto che aspira a una vita tranquilla e, nel corso del film, pronuncia alcune delle battute più iconiche della storia del cinema.

Il suo personaggio era così coinvolgente che Jackson ricevette una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Durante l'intervista con GQ in particolare, Jackson ha condiviso i dettagli della sceneggiatura iniziale di Pulp Fiction, che prevedeva un finale più violento.

Il finale originale di Pulp Fiction

La scena della tavola calda, in cui Zucchino (Tim Roth) e Coniglietta (Amanda Plummer) rapinano il locale, inizialmente includeva una breve sequenza extra.

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Ecco cosa ha raccontato Jackson: "In Pulp Fiction, nella sceneggiatura originale, nella tavola calda, quando Tim [Roth] arriva e chiede della valigetta, la apre, e quando la apre sparo a Coniglietta dal bar. E poi sparo al culo di lui e lo uccido. Questo è quello che avrei fatto nel finale originale".

Pulp Fiction è stato un successo immediato quando è uscito nelle sale ed è diventato uno dei film più iconici di tutti i tempi. Oltre al successo finanziario e di critica, ha ricevuto sette nomination agli Oscar e ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale. Grazie a tutto questo, è difficile immaginare che il film sia anche solo un po' diverso, perché chiunque può sostenere che sia perfetto così com'è. Inoltre, il cambiamento di cui parla Jackson è in definitiva di piccola entità e potrebbe non aver avuto un grande impatto sull'intera storia.

Pulp Fiction è rimasto popolare nel corso degli anni in quanto presenta tutti i marchi di fabbrica di Tarantino che il pubblico adora, ovvero la violenza grafica e il gore presenti in tutta la sua filmografia.