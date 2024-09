Kristen Stewart, The Chronology of Water: primo sguardo al debutto registico dell'attrice

Abbiamo finalmente una prima foto del film The Chronology of Water, debutto alla regia di Kristen Stewart.

Il primo sguardo al debutto alla regia di Kristen Stewart, The Chronology of Water, è finalmente arrivato.

Nella foto l'attrice candidata all'Oscar è ritratta sul set insieme alla star Imogen Poots, che interpreta la scrittrice Lidia Yuknavitch nell'adattamento cinematografico dell'omonimo bestseller del 2011.

I dettagli del progetto

Secondo la sinossi ufficiale, il film segue Lidia "dai suoi primi ricordi d'infanzia nel Pacifico nord-occidentale, attraverso fallimenti ed errori esplosivi, relazioni tossiche, eroi dell'arte, vittorie e sconfitte".

Il film "va alla deriva nell'acqua dei ricordi di Lidia nel suo viaggio per diventare una scrittrice professionista, riappropriandosi della propria storia e scrivendone una con cui convivere", continua la descrizione. "The Chronology of Water è un'esplorazione approfondita della sessualità, della creatività, uno sguardo senza fronzoli su tutti i dettagli cruenti dell'avere un corpo femminile e una rappresentazione sensibile del vocabolario emotivo della giovinezza".

Oltre a dirigere, Stewart ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Andy Mingo. Il cast comprende anche Thora Birch, Earl Cave, Michael Epp, Susannah Flood, Kim Gordon e Jim Belushi.

The Chronology of Water è un lungo e appassionato progetto per la Stewart, che lo ha annunciato per la prima volta lo sviluppo nel 2018. Nella sua intervista esclusiva a Variety, l'attrice ha rivelato che si sarebbe rifiutata di fare un altro film finché The Chronology of Water non fosse stato terminato.

"Farò questo film prima di lavorare per qualcun altro", ha detto. "Sì, lascerò questo cazo di lavoro. Non farò un cazo di altro film finché non avrò fatto questo".

E così è stato. The Chronology of Water si è concluso a luglio dopo sei settimane di riprese in Lettonia e a Malta.