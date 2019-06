Psych 2: i protagonisti annunciano il film sequel tratto dalla serie

Psych 2 andrà in onda tra qualche mese su USA Network e online è stato condiviso un video in cui due protagonisti regalano delle anticipazioni sul film.

Psych 2, il secondo film che continua la storia della serie tv, arriverà prossimamente su USA Network, come ha annunciato un video che regala le prime anticipazioni riguardanti la trama del sequel che andrà in onda a dicembre.

I protagonisti di Psych, James Roday e Dulé Hill, sono al centro del video pubblicato su Twitter in cui parlano del progetto le cui riprese si sono svolte in primavera nella città di Vancouver.

Secondo quanto dichiarano gli attori, Timothy Omundson riprenderà il ruolo di Carlton Lassiter, il capo della polizia di Santa Barbara che nel primo film aveva avuto dei gravi problemi di salute che gli avevano impedito di lavorare.

Jimmi Simpson sarà poi Mary Lightly, personaggio morto durante la serie ma riapparso in versione sovrannaturale. Joel McHale, inoltre, debutterà nel franchise con un ruolo legato al passato di Lassie.

In Psych, Lassie inizia ad assistere a delle cose impossibili nell'area della sua clinica. Shawn e Gus ritornano a Santa Barbara per stare accanto al Capo della polizia e sono obbligati ad affrontare situazioni personali, professionali e sovrannaturali. Distanti dalla loro vite a San Francisco, i nostri eroi si ritrovano in difficoltà nella città mentre cercano di risolvere un caso contorto che cambierà per sempre il corso dei loro rapporti.