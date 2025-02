La nuova serie comica con Matthew McConaughey e Woody Harrelson ha trovato il suo regista: ecco chi è

La nuova serie comica ancora senza titolo, che vedrà protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ha finalmente trovato il suo regista. Jason Winer, vincitore di un Emmy e di un DGA Award e noto per il suo lavoro su Modern Family, è stato scelto per dirigere e produrre esecutivamente la serie prodotta da Apple TV+ e Skydance Television.

Questo segna il primo progetto televisivo di Winer lontano dalla 20th Television, studio con cui ha collaborato per circa vent'anni, da quando ha iniziato la sua carriera.

Recentemente, Winer ha prodotto e diretto la serie The Santa Clauses per Disney+/20th TV. È anche famoso per aver diretto l'episodio pilota e oltre 20 episodi di Modern Family, ottenendo numerose nomination agli Emmy e ricoprendo il ruolo di direttore di produzione. Winer ha anche diversi progetti in fase di sviluppo con FX, Hulu, Apple e Netflix attraverso la sua casa di produzione Small Dog Picture Company.

I dettagli della serie con Matthew McConaughey e Woody Harrelson

La serie comica, ancora senza titolo, avrà una durata di mezz'ora per episodio e sarà composta da 10 episodi. McConaughey e Harrelson interpreteranno versioni amplificate di sé stessi, raccontando una storia d'amore di coppia che esplora il loro legame fraterno. La trama si concentra sulla loro stretta amicizia, che viene messa alla prova quando le loro famiglie cercano di convivere nel ranch di McConaughey in Texas. Winer dirigerà diversi episodi, incluso l'episodio pilota.

True Detective: Matthew McConaughey insieme a Woody Harrelson nell'episodio After You've Gone

David West Read sarà lo showrunner della serie, oltre a essere produttore esecutivo insieme a McConaughey, Harrelson, Winer, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell di Skydance Television, e Bill Bost e Jeremy Plager.

Nel frattempo, McConaughey si prepara a recitare nel nuovo film di Paul Greengrass, The Rage, mentre Woody Harrelson sarà protagonista nel thriller Lips Like Sugar, al fianco di Juliette Lewis, Sasha Calle e Owen Wilson.