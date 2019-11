Prosciutto e uova verdi, su Netflix in streaming da oggi!

Prosciutto e uova verdi arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: sbarca nelle case del pubblico la serie tv d'animazione ispirata al famoso romanzo di Dr Seuss, datato 1960.

Lo show vede come doppiatori nella versione originale Adam Devine, Michael Douglas, Ilana Grazer, Diane Keaton, Eddie Izzard, Tracy Morgan, Keegan-Michael Key, Jeffrey Wright, Jillian Bell, John Turturro e Daveed Diggs. Al centro della storia troviamo due improbabili amici che si ritrovano coinvolti nel salvataggio di una creatura in via di estinzione che sperano di poter liberare nel suo ambiente naturale, situazione che darà vita a un'avventura indimenticabile.

Il libro Prosciutto e uova verdi è apparso spesso nel cinema hollywoodiano moderno: gli spettatori più attenti si ricorderanno la piccola Marcee di A Beautiful Mind di Ron Howard che ne tiene in mano una copia quando cerca di attirare l'attenzione di John Nash. Il libro viene citato nella commedia L'asilo dei papà in una scena in cui il protagonista Charlie (Eddie Murphy), lo legge ai piccoli dell'asilo. Infine in Mi chiamo Sam, Prosciutto e uova verdi viene letto dal protagonista Sam alla piccola Lucy.

Prosciutto e uova verdi è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.