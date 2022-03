Dr. Seuss approda su Netflix con cinque serie animate e nuovi speciali

Netflix sta collaborando con la Dr. Seuss Enterprises per creare cinque nuove serie animate per bambini in età prescolare basate sui libri del celeberrimo Dr. Seuss.

La partnership tra Netflix e la Dr. Seuss Enterprises continuerà: a rivelarlo è l'annuncio relativo alla realizzazione di nuovi progetti che presto saranno disponibili sul servizio di streaming. Alcune delle storie e dei personaggi più iconici e amati del fumettista statunitense saranno il tema centrale di cinque serie animate e alcuni nuovi speciali dedicati.

Netflix e il franchise del Dr. Seuss hanno già collaborato alla serie animata Prosciutto e uova verdi del 2019, che tornerà per la seconda stagione a partire dall'8 aprile 2022. Il produttore esecutivo Dustin Ferrer fungerà da showrunner in tutti e cinque i progetti animati, mentre i nomi degli altri direttori creativi saranno rivelati in un secondo momento.

"Netflix è una vera e propria casa per tutti quei personaggi amati dai bambini e ancora oggi ci sono generazioni intere che adorano i personaggi immaginati dal Dr. Seuss. Queste storie sono state una parte fondamentale della vita familiare per molti anni e siamo felici di annunciare che le stiamo portando nel nostro catalogo, rivisitandole in chiave moderna affinché possano essere adatte al pubblico di oggi", ha affermato Heather Tilert, Director of Preschool Content di Netflix.

Una foto di Dr. Seuss

Susan Brandt, Presidente e CEO della Dr. Seuss Enterprises, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con Netflix e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per condividere le nostre storie, i nostri personaggi e i nostri messaggi con le nuove generazioni. Netflix ha la capacità unica di creare adattamenti originali e deliziosi dei nostri classici senza tempo con un'incredibile enfasi sull'immaginazione, il divertimento e l'istruzione che li contraddistinguono."