Project Power: Jamie Foxx nelle prime foto del film Netflix

Project Power è il nuovo film con star Jamie Foxx in arrivo il 14 agosto su Netflix, di cui sono state diffuse le prime foto in attesa del debutto del trailer previsto domani.

Gli scatti svelano qualche anticipazione riguardante i poteri di uno dei personaggi coinvolti nella storia, oltre a mostrare un momento di relax sul set.

Jamie Foxx ha il ruolo di Art, impegnato in una missione per trovare la fonte di una droga misteriosa che garantisce a chi la assume di ottenere temporaneamente dei superpoteri, e le persone che l'hanno ideata che hanno preso qualcosa che gli è molto a cuore.

Joseph Gordon-Levitt avrà la parte di un detective della polizia di New Orleans che viene coinvolto nella ricerca del protagonista e usa la sostanza, ottenendo delle capacità molto utili al suo lavoro.

Dominique Fishback sarà una giovane chiamata Robin che si ritrova coinvolta negli eventi.

Machine Gun Kelly sarà una persona dotata di in "fiammeggiante" potere.

Alla regia di Project Power ci sono Henry Joost e Ariel Schulman.

Ecco inoltre i poster:

One pill. 5 minutes. Unbelievable power. 💊



Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, and Dominique Fishback star in PROJECT POWER.



Get ready for the trailer, coming tomorrow. pic.twitter.com/vXaTxWsDVL — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 14, 2020

La sinossi ufficiale dichiara: "Nelle strade di New Orleans inizia a diffondersi la voce dell'esistenza di una misteriosa pillola che sblocca dei superpoteri, diversi per ogni persona che lo usa. Il lato negativo: non sai cosa ti accadrà fino a quando non la prendi. Alcune persone sviluppano una pelle resistente ai proiettili, altri l'invisibilità o una super forza, altri hanno reazione più mortale. Ma quando la pillola dà il via a un crescendo di crimini facendo scivolare la città a livelli pericolosi, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) unisce le forze con una spacciatrice teenager (Dominique Fishback) e un ex soldato animato da un desiderio di vendetta (Jamie Foxx) per combattere il potere con il potere, prendendo il rischio di ingerire la pillola pur di trovare e fermare il gruppo che l'ha creato".

La sceneggiatura è firmata da Mattson Tomlin e nel cast ci sono anche Rodrigo Santoro e Courtney B. Vance.