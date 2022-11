Proiettile vagante 2, su Netflix in streaming da oggi

Proiettile vagante 2, l'action thriller diretto da Guillaume Pierret, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 10 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Proiettile vagante 2, l'action thriller diretto da Guillaume Pierret, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 10 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dopo la scomparsa di Charras, Lino e Julia hanno preso in mano le redini della situazione e formato una nuova squadra d'assalto. Determinato a trovare gli assassini di suo fratello, che era anche il suo mentore, Lino avvierà una caccia spietata, e non si fermerà dinanzi ad alcun ostacolo. Per riuscire nell'intento, si attrezzerà con i mezzi più sofisticati e veloci a sua disposizione: sarà soltanto il primo passo di una serie di azioni imprevedibili, dalle quali Lino farà di tutto per uscire come vincitore.

Proiettile vagante 2: una sequenza

Dopo il successo del primo film, Netflix ha dato subito il via libera alla produzione di un sequel. Guillaume Pierret ha ripreso il ruolo di regista, le riprese si sono svolte nell'arco di sei settimane. Netflix ha comunicato che è in programma anche un terzo capitolo che chiuderà la trilogia action, senza chiudere le porte ad altri eventuali capitoli se la saga dovesse avere il giusto seguito. Proiettile vagante sarà, a tutti gli effetti, la prima saga cinematografica francese ad essere rilasciata su Netflix.