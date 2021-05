Professore per amore: la trama del film con Hugh Grant, stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Professore per amore, commedia diretta da Marc Lawrence, con Hugh Grant e Marisa Tomei: ecco la trama.

Hugh Grant torna ad allietare il pubblico televisivo stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:10 con Professore per amore, commedia datata 2014, quarto film del sodalizio artistico tra il regista Marc Lawrence e l'attore britannico.

Professore per amore: Hugh Grant dietro la cattedra in una scena del film nei panni del prof. Keith Michaels

La trama ci porta subito nel difficile momento che il protagonista Keith Michaels (Hugh Grant) sta vivendo.

È stato uno sceneggiatore di successo, vincitore di un premio Oscar nel 1998, ma da tempo è entrato in crisi. Nessuno ha più accettato le sue sceneggiature e per mantenersi è costretto a trovare lavoro come insegnante universitario nello stato di New York.

Qui si innamora dell'allieva Holly (Marisa Tomei), una donna brillante, madre di due bambine, che coltiva il sogno di scrivere.

Una commedia romantica e originale che invita al cambiamento e a lasciarsi sorprendere da nuove possibilità.

Nel cast, oltre a Hugh Grant e Marisa Tomei, anche J.K. Simmons e Allison Janney.

A seguire, sempre su Rai Movie, andrà in onda il magazine MovieMag che dedicherà al film un approfondimento.