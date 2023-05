Priyanka Chopra: "La chirurgia plastica sbagliata al naso mi ha mandata in depressione"

Priyanka Chopra si è recentemente aperta a proposito dell'inizio della sua carriera di attrice, rivelando di essere caduta in una "profonda depressione" dopo essersi sottoposta ad un semplice intervento chirurgico di routine al naso che l'ha lasciata praticamente sfigurata.

Matrix Resurrections: Priyanka Chopra Jonas in un primo piano

"È stata una fase molto buia della mia vita", ha spiegato l'attrice di Citadel durante un'intervista con Howard Stern, affermando di aver perso tre ruoli a causa dell'operazione sbagliata. La Chopra ha detto di essere andata sotto i ferri per farsi rimuovere un semplice polipo nel naso, ma "dopo l'operazione la mia faccia era sembra completamente diversa, e sono entrata in una profonda, profonda depressione".

Nel suo libro di memorie del 2021, Unfinished, la star ha scritto che "mentre appiattiva il polipo, il dottore ha anche 'limato' accidentalmente il ponte del suo naso che è crollato. Quando è arrivato il momento di rimuovere le bende io e mia madre siamo rimaste inorridite. Il mio naso era sparito. La mia faccia sembrava completamente diversa. Non ero più io."

L'ex Miss Mondo 2000 ha affermato di aver visto una "sconosciuta" ogni volta che si è guardata allo specchio e i media hanno iniziato a chiamarla Plastic Chopra: "Quel soprannome mi ha seguita per tutta la mia vita professionale. Credevo che la mia carriera fosse finita prima ancora che iniziasse".

In seguito suo padre, un medico, l'ha convinta a sottoporsi a un intervento chirurgico correttivo, promettendole che sarebbe rimasto con lei durante la procedura: "Ero terrorizzata dall'operazione ma lui è stato nella stanza con me per tutto il tempo, mi ha tenuto le mani e mi ha aiutato a ritrovare la fiducia in me stessa."

Citadel: Priyanka Chopra Jonas in una scena

A proposito del suo nuovo aspetto, Priyanka Chopra ha scritto nel suo libro: "Mi sono abituata a questa faccia. Ora quando mi guardo allo specchio non sono più sorpresa; ho fatto pace con me stessa anche se sono leggermente diversa. Questa è la mia faccia ora. Questo è il mio corpo. Sono imperfetta, ma sono io."