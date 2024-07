Priscilla Presley porta gli ex soci in tribunale: l'accusa è di abuso finanziario

Priscilla Presley ha deciso di far causa a quattro dei suoi ex soci in affari per abuso finanziario. L'ex moglie di Elvis ha affermato che il gruppo l'avrebbe truffata per oltre 1 milione di dollari, circa 770.000 sterline.

L'attrice ha deciso di far causa per abuso e frode finanziaria, secondo quanto risulta dai documenti presentati giovedì a Los Angeles. Tra coloro che sono stati citati in giudizio c'è Brigitte Krause, che si occupa di aste di memorabilia con sede in Florida.

Le accuse

Presley sostiene che Brigitte Krause l'avrebbe 'costretta ad una sorta di schiavitù, costringendola a lavorare affinché loro potessero ottenere la maggior parte dei ricavi che sarebbe riuscita a guadagnare in futuro'.

Secondo i documenti, Krause sarebbe una truffatrice e bugiarda patologica, che avrebbe indotto in maniera fraudolenta Presley a firmare contratti che assegnavano, a coloro che sono stati citati in giudizio, l'80% del suo reddito.

"Questa azione nasce da uno schema meticolosamente pianificato e abominevole da parte dei convenuti in questa causa per sfruttare una anziana donna guadagnando la sua fiducia, isolandola dalle persone più importanti della sua vita, ingannandola e facendole credere che si sarebbero presi cura di lei, personalmente e finanziariamente, mentre il loro vero obiettivo era prosciugarla di ogni centesimo che possedeva" si legge nella causa.

Secondo i documenti, Krause si è rapidamente immersa nella vita di Presley dopo averla incontrata nel 2021, inviandole spesso diversi messaggi di testo al giorno e dicendole quanto la amasse e ammirasse. Presley sostiene che la donna l'avrebbe convinta che i suoi precedenti consulenti erano ingannevoli e incompetenti, inventando ragioni per farsi inviare dei pagamenti di grosse somme dai conti bancari di Presley.

Per questi motivi, Priscilla Presley ha avanzato una richiesta da almeno 1 milione di dollari, oltre a danni punitivi e legali, chiedendo che gli accordi precedentemente stipulati vengano annullati in modo da poter riprendere il controllo dei propri conti.