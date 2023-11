Priscilla Presley ha chiesto di essere sepolta vicino ad Elvis dopo la sua morte: 'È ciò che voglio'

Il desiderio di Priscilla Presley di essere sepolta a Graceland, vicino all'ex marito Elvis Presley, dopo la sua morte sarà esaudito. Mesi dopo che l'attrice e sua nipote Riley Keough hanno raggiunto un accordo riguardo al trust di Lisa Marie Presley, il giudice della Corte Superiore di Los Angeles Lynn Scaduto ha ufficialmente approvato la pratica questo martedì, secondo quanto riportato da People.

I documenti ufficiali confermano, tra le altre cose, il desiderio di Priscilla di essere sepolta nel Giardino della Meditazione di Graceland, oggi in possesso di Keough. La madre di Elvis, Gladys Presley, la nonna, Minnie Mae, il padre, Vernon Presley, Lisa Marie e suo figlio e il fratello di Keough, Benjamin Keough, deceduto nel 2020 per suicidio, riposano nel Giardino della Meditazione come luogo di sepoltura definitivo insieme a Elvis.

Priscilla Presley

Secondo l'articolo, il giudice ha anche confermato che a Priscilla verrà corrisposta una somma forfettaria di 1 milione di dollari dalla polizza di assicurazione sulla vita di 25 milioni di dollari di sua figlia, come riportato da Page Six a giugno. Oltre al pagamento, a Priscilla saranno versati 100.000 dollari all'anno in rate mensili per il suo ruolo di consulente speciale del trust legato alla Elvis Presley Enterprises.

I pagamenti sono garantiti per 10 anni o fino alla morte di Priscilla, secondo i documenti, che confermano anche che il figlio di Priscilla, Navarone Garibaldi Garcia, nato dalla sua unione con il produttore Marco Garibaldi, sarà beneficiario del trust di Lisa Marie.