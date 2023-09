Priscilla Presley: 'Elvis rispettava che avessi solo 14 anni e non abbiamo fatto mai sesso'

Sebbene Priscilla Presley non abbia preso parte alla conferenza stampa del Festival del cinema di Venezia per partecipare alla discussione sul film di Sofia Coppola, è intervenuta quando le è stato chiesto com'è stato vedere la sua vita ritratta sul grande schermo.

Ecco cosa ha risposto: "È molto difficile sedersi e guardare un film su di te, sulla tua vita, sul tuo amore", con le lacrime agli occhi. Dopo essersi presa un momento per riprendersi, ha continuato: "Sofia ha fatto un lavoro straordinario. Ha fatto davvero bene i compiti, abbiamo parlato un paio di volte e ho cercato di aiutarla meglio che potevo".

"Priscilla", con Cailee Spaeny nel ruolo della protagonista e Jacob Elordi nel ruolo del Re del Rock 'n' Roll, mostra la relazione di Priscilla ed Elvis fin dal loro primo incontro, quando lei aveva solo 14 anni. Mentre viene trascinata via dal suo mondo, Priscilla diventa maggiorenne e trova una sua identità. Durante la conferenza stampa la Presley ha insistito sul fatto che Elvis non ha approfittato della sua giovane età.

Priscilla: Jacob Elordi e Cailee Spaeny in una foto

NON PER SESSO, MA PER AMORE

"È stato molto difficile per i miei genitori capire perché Elvis fosse così interessato a me", ha detto. "Io penso che il motivo sia stato perché ero una brava ascoltatrice. Elvis mi ha aperto il suo cuore totalmente in Germania: le sue paure, le sue speranze, la perdita di sua madre - che non ha mai, mai superato. E io ero la persona che davvero stava lì seduta con lui per ascoltarlo e confortarlo. La nostra connessione è nata così. Anche se avevo 14 anni, in realtà ero un po' più matura della mia età anagrafica. La vera attrazione tra noi era fatta di questo. La gente pensa: "Oh, era sesso". No, non lo era. Non ho mai fatto sesso con lui all'epoca. Era molto gentile, molto tenero, molto affettuoso, ma rispettava il fatto che avessi solo 14 anni. Il nostro era un rapporto di testa".

Priscilla, recensione del film di Sofia Coppola: la vita in gabbia con Elvis

E ha aggiunto: "Non sapevo perché avesse riposto così tanta fiducia in me, ma lo ha fatto. E non ho mai, mai e poi mai detto a nessuno che mi vedevo con lui, e lui amava questa mia riservatezza e anche il fatto che non ho mai rinunciato a lui in nessun modo. Quindi, abbiamo costruito una relazione e poi la nostra relazione è andata avanti finché non me ne sono andata. E non era perché non lo amassi: lui era l'amore della mia vita. Era lo stile di vita che era diventato così difficile per me, e penso che ogni donna possa identificarsi in questo. Ma ciò non ha rovinato il nostro rapporto, siamo rimasti comunque molto legati. E ovviamente avevamo nostra figlia (Lisa Marie, scomparsa di recente) e mi assicuravo che lui la vedesse sempre. Era come se non ci fossimo mai lasciati".

The Bling Ring: la regista Sofia Coppola sul set

All'inizio della conferenza stampa, Coppola ha anche parlato di come ha affrontato la giovane Priscilla quando ha incontrato Elvis. "Sono tornata a quell'età e ho cercato di ricordare com'è avere una cotta per un ragazzo più grande e per una rockstar", ha detto. "Mi sono semplicemente immedesimata nel suo punto di vista."

"Priscilla" sarà presentato in anteprima nelle sale Usa il 27 ottobre.