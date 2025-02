Prince: ecco perché Netflix ha cancellato il controverso documentario di nove ore sul cantautore

Netflix ha ufficialmente cancellato il misterioso documentario diretto da Ezra Edelman su Prince. Il film era pronto per essere distribuito, ma lo streamer ha appena rilasciato una dichiarazione che conferma ufficialmente la cancellazione.

"Gli eredi di Prince e Netflix hanno raggiunto un accordo reciproco che consentirà alla proprietà di sviluppare e produrre un nuovo documentario con contenuti esclusivi provenienti dall'archivio di Prince", ha dichiarato Netflix in un comunicato. "Di conseguenza, il documentario di Netflix non verrà distribuito".

Gli eredi di Prince avevano precedentemente dichiarato che il documentario era eccessivamente "drammatico" e pieno di inesattezze "sensazionalizzate" sul cantantautore scomparso nel 2016. Edelman si è detto "devastato" dalla piega presa da questi ultimi eventi.

Cosa avrebbe raccontato il documentario di nove ore su Prince

Prince - Sign o' the Times: un'immagine tratta dal documentario

Cinque anni fa, Netflix si era assicurata i diritti per la realizzazione del documentario dagli eredi della rockstar, ma poi il controllo dei diritti è passato di mano e il documentario è stato bloccato.

Prince in un episodio della terza stagione di New Girl.

I detentori dei diritti di Prince avevano trovato una scappatoia nel precedente accordo con Netflix, che prevedeva che il documentario non potesse superare le sei ore di durata. Edelman aveva consegnato un montaggio di nove ore, rifiutandosi poi di accorciare la durata.

Prince, genio musicale solitario e misterioso, è morto di overdose accidentale a soli 57 anni. Edelman non ha più diretto un film dopo il suo acclamato documentario del 2016 O.J.: Made in America. Questo film aveva il potenziale per essere qualcosa di speciale, ma ora non potremo mai sapere cosa aveva architettato Edelman. A quanto pare, il suo film "si concentrava sulle esperienze di Prince col sesso e le droghe, lasciando più in secondo piano la sua musica", e questo principalmente ne avrebbe causato la cancellazione.