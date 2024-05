Charlie Cox si unisce a Zooey Deschanel nel cast della commedia romantica Merv, ecco la prima foto del film

Charlie Cox (Daredevil) è stato scritturato per recitare accanto a Zooey Deschanel in Merv (titolo provvisorio), commedia romantica degli Amazon MGM Studios della regista Jessica Swale, ora in produzione.

Tra gli altri attori appena arrivati nel film figurano Chris Redd (SNL), Patricia Heaton (Everybody Loves Raymond), David Hunt (Homeland), Ellyn Jameson (Barry), Wynn Everett (Palmer), Jasmine Mathews (George Foreman - Cuore da leone) e Joey Slotnick (Drive-Away Dolls). Di seguito è possibile vedere una prima immagine del film.

I dettagli di Merv

Scritto da Linsey Stewart e Dane Clark, Merv segue una coppia separata che scopre che il cane che condividono soffre di depressione dopo la loro rottura. Successivamente, i due si riconciliano goffamente per portare il loro cucciolo in vacanza al sole in Florida, nella speranza di risollevare il suo spirito. Matt Baer e Roma Downey sono i produttori del film.

Conosciuto soprattutto per il suo ruolo Marvel di Matt Murdock/Daredevil, Cox ha appena finito di girare il reboot Daredevil: Born Again di Disney+. L'attore è meglio conosciuto al cinema per le sue interpretazioni in Spider-Man: No Way Home e nel film drammatico vincitore dell'Oscar La teoria del tutto. Di recente, è stato visto anche in show come Echo di Disney+, Kin di AMC+ e Treason di Netflix. L'attore è rappresentato da United Agents, UTA e Range Media Partners.

Zooey Deschanel ha recentemente recitato nel film Il magico mondo di Harold e nella serie targata apple TV+ Physical.