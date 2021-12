Prime Video: i film da vedere a Natale 2021

Le festività sono vicine, Natale 2021 sta per arrivare e Prime Video, anche quest'anno, propone agli amanti del cinema alcuni titoli a tema disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon Prime, per assaporare i giorni di festa con amici e famiglia.

L'atmosfera natalizia quest'anno arriverà nelle nostre abitazioni direttamente dalla casa della giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, Fedez e Chiara Ferragni, protagonisti di The Ferragnez - La serie, il nuovo show Amazon Original, in esclusiva su Prime Video dal 9 dicembre.

Per i più romantici il programma natalizio prevede film immancabili come Love Actually, L'amore non va in vacanza e Last Christmas. Mentre per chi vuole sorridere con la commedia, il grande Gigi Proietti è protagonista con Marco Giallini di Io sono Babbo Natale, Paola Cortellesi è La Befana vien di notte e Aldo, Giovanni e Giacomo formano La Banda dei Babbi Natale.

The Ferragnez - La serie: Uno sguardo esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, per scoprire la loro famiglia come non non si era mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Io sono Babbo Natale: Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha un'incredibile rivelazione da fare: "Sono Babbo Natale!" Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale è una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone.

Last Christmas: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeohed Emma Thompson sono i protagonisti di Last Christmas, una commedia romantica scandita e ispirata dalle note della musica di George Michael e ambientata in una Londra trasformata per il periodo più magico dell'anno. Il film è diretto da Paul Feig ed è basato su una sceneggiatura del premio Oscar® Emma Thompson e dell'autrice teatrale Bryony Kimmings.

10 giorni con Babbo Natale: I protagonisti di 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano in questo atteso sequel affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. La famiglia "tutta matta" è alle prese con un'avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Alessandro Genovesi dirige una commedia delle feste natalizie per tutta la famiglia in esclusiva per Prime Video.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale: Canto di Natale è uno dei racconti più emozionanti di tutti i tempi. Ecco la storia di come Charles Dickens (intepretato da Dan Stevens) trovò l'ispirazione per questa straordinaria favola, creata mescolando momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare vita a sei personaggi indimenticabili, ormai parte integrante dell'immaginario natalizio collettivo.

Il peggior Natale della mia vita: A tre giorni dal Natale, Giorgio (Antonio Catania), sua moglie Clara (Anna Bonaiuto) e la loro figlia Margherita (Cristiana Capotondi) sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto (Diego Abatantuono), mentre Paolo (Fabio De Luigi), il marito di Margherita, li raggiungerà in un secondo momento. Il povero Paolo, che nemmeno il Natale riesce a rendere meno inopportuno, combina un disastro dopo l'altro, accanendosi, suo malgrado, proprio su Alberto e il suo castello. Regia di Alessandro Genovesi.

Il Grinch: Il Grinch (Jim Carrey) è una creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochi. Al contrario dei tranquilli abitanti del villaggio, lo scorbutico Grinch odia il Natale e tutto quello che riguarda la festa più tradizionale dell'anno... Ron Howard porta sul grande schermo una delle storie natalizie più celebri di sempre, dal classico della letteratura per l'infanzia di Dr. Seuss. Premio Oscar per il miglior trucco nel 2001.

Infine, su Prime Video, potete anche vedere la serie completa dei film di Harry Potter, considerando che le vacanze natalizie sono il momento migliore per una maratona cinematografica piena di avventure fra maghi e babbani. Sulla piattaforma streaming sono disponibili tutti gli otto film della saga che narra la storia del bambino che, nel giorno del suo 11° compleanno, scopre di possedere straordinari poteri magici.