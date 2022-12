Prime Video: i film e le serie tv in arrivo in streaming a gennaio 2023

Il mese di gennaio 2023 sulla piattaforma di Prime Video proporrà numerosi film e varie serie tv che spaziano tra generi e atmosfere.

L'anno nuovo targato Amazon prenderà il via con una buona dose di risate grazie a Lillo e Pintus, protagonisti di due progetti Original.

Il primo dei debutti dell'anno in streaming su Prime Video è infatti La Befana vien di Pintus, in anteprima esclusiva dal 3 gennaio. Angelo Pintus condurrà il varietà comico con numerosi ospiti, tra cui Malika Ayane e Maurizio Casagrande.

Due giorni dopo, invece, sarà il turno dell'attesa Sono Lillo che, in otto episodi, proverà a far ridere il pubblico riportando sul piccolo schermo Posaman e, ovviamente, proprio Lillo. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo, nella serie prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

Sono Lillo a Roma 2022, Lillo: "Sono convinto che gli Avengers siano tra noi ma il governo li nasconda"

Un'atmosfera completamente diversa contraddistingue poi The Rig, la serie che debutterà il 6 gennaio, che è ambientata sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese. Il gruppo di lavoratori, finito il lavoro, viene avvolto da una nebbia misteriosa. Nel cast degli episodi ci sono Iain Glen, Emily Hampshire, Owen Teale, Molly Vevers e Cameron Fulton.

Il 13 gennaio sarà poi il turno della stagione 2 di Hunters, con star Al Pacino e Logan Lerman, che seguirà un nuovo capitolo della caccia ai nazisti. Questa volta i protagonisti saranno alla ricerca di Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America.

Hunters: il teaser trailer della seconda e ultima stagione della serie Amazon

Il 19 gennaio, in anteprima esclusiva su Prime Video, debutterà poi il film Lamborghini, scritto e diretto da Bobby Moresco e con star Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne.

La stagione 2 di La leggenda di Vox Machina sarà distribuita dal 20 gennaio, e bisognerà attendere il 27 per vedere la commedia con Jennifer Lopez Un matrimonio esplosivo e il film animato Lupin III vs Occhi di gatto, in cui le sorelle ladre sono alla ricerca di indizi sul padre scomparso quando si imbattono in Lupin III.

Il thriller futuristico Ipersonnia, diretto da Alberto Mascia, chiude poi il 28 gennaio il calendario delle date di uscita dei titoli original, proponendo una storia ambientata in un futuro in cui le vecchie carceri sono solo un ricordo e i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. Il protagonista è Stefano Accorsi.

Film e Serie TV Original e in Esclusiva

La Befana vien di Pintus - 03/01

Sono Lillo - 05/01

The Rig - 06/01

Hunters - Stagione 2 13/01

La Leggenda di Vox Machina - Stagione 2 20/01

LAMBORGHINI - The man behind the legend - 19/01

Un matrimonio esplosivo - 27/01

Lupin III vs. Occhi di Gatto - 27/01

Ipersonnia - 28/01

Nuovi film in arrivo

Prime e seconde visioni

I Croods 2 - Una nuova era - 1 gennaio

Freaky - 9 gennaio

Fast & Furious 9 - The Fast Saga - 11 gennaio

Un mondo sotto social - 23 gennaio

Spirit - Il ribelle - 31 gennaio

Altri film

Se mi lasci ti cancello - 1 gennaio

3 Days to Kill - 1 gennaio

Lo chiamavano Trinità... - 1 gennaio

...Altrimenti ci arrabbiamo! - 1 gennaio

Sono solo fantasmi - 1 gennaio

Jurassic World - 1 gennaio

Jurassic Park III - 1 gennaio

Il mondo perduto - Jurassic Park - 1 gennaio

Jurassic Park - 1 gennaio

Das schweigende Klassenzimmer - 1 gennaio

I ragazzi della 56a strada - 1 gennaio

Espiazione - 1 gennaio

The Look of Love - 1 gennaio

Irréversible - 1 gennaio

Come un gatto in tangenziale - 1 gennaio

Insomnia - 4 gennaio

Shutter Island - 4 gennaio

Bad Boys for Life - 4 gennaio

Nella tana dei lupi - 5 gennaio

Quo vado? - 8 gennaio

Paterson - 10 gennaio

Al posto tuo - 10 gennaio

The Jacket - 10 gennaio

Perfetti sconosciuti - 11 gennaio

Gurren Lagann - The Movie 01 - Childhood's End - 15 gennaio

Gurren Lagann - The Movie 02 - The Lights in the Sky Are Stars - 15 gennaio

Una festa esagerata - 15 gennaio

Inception - 15 gennaio

Zack Snyder's Justice League - 15 gennaio

The Lodge - 16 gennaio

Il ragazzo invisibile - 16 gennaio

Tiramisù - 25 gennaio

Nuove serie in arrivo