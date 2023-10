Primal: trama del film con Nicolas Cage stasera su Rai 4, sabato 28 ottobre

Stasera, 28 ottobre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Primal, un thriller d'azione diretto da Nick Powell con Nicolas Cage. La sceneggiatura è stata scritta da Richard Leder. Le musiche sono di Guillaume Roussel. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Primal: Nicolas Cage in una scena

Primal

Primal è un film prodotto dagli Stati Uniti, la pellicola nel nostro paese è stato distribuito sulle piattaforme digitali. Le riprese di Primal sono state posticipate a causa dell'uragano che colpì Porto Rico.

Trama

L'action-thriller segue la figura di un cacciatore di animali selvatici di nome Frank Walsh. Walsh è specializzato in cacciare e catturare vivi animali esotici e pericolosi. Proprio durante uno dei suoi viaggi, Frank sta tornando da una battuta di caccia estremamente proficua, dove è riuscito a catturare un rarissimo giaguaro bianco nelle foreste piovose del Brasile. Frank sta già contando il numeroso compenso in danaro che riceverà quando venderà l'animale allo zoo interessato mentre organizza la nave per trasportare la rara bellezza che ha preso e altri animali esotici che intende portare negli Stati Uniti.

Primal: Nicolas Cage, LaMonica Garrett in una scena

Purtroppo c'è un imprevisto: le autorità brasiliane hanno necessità di usare la nave di Frank per trasportare un noto serial killer che è stato finalmente arrestato e deve essere processato e che per ragioni mediche non può viaggiare in aereo. Ovviamente la traversata in mare si trasforma presto in un incubo quando il killer si riesce a liberare e decide di liberare anche gli animali nelle gabbie, trasformando la nave in una trappola mortale.

Primal: Famke Janssen in una scena

Interpreti e personaggi

Nicolas Cage: Frank Walsh

Famke Janssen: Dr. Ellen Taylor

Kevin Durand: Richard Loffler

LaMonica Garrett: John Ringer

Michael Imperioli: Paul Freed

Isaac Santiago: Vasquez

Sewell Whitney: Scuddy

Drake Shannon: Miller

Primal: Famke Janssen in una scena

Critica e trailer

La nostra recensione di Primal

Primal è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 38% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 32 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.9 su 10.