Primal: nel trailer Nicolas Cage alle prese con un killer e un giaguaro!

Il trailer del film Primal mostra Nicolas Cage alle prese con un letale killer e un giaguaro in libertà.

Primal è il nuovo film con protagonista Nicolas Cage di cui è stato diffuso il trailer, permettendo così ai fan dell'attore di assistere a qualche scena in anteprima tratta dal thriller.

Nel video si assiste a ciò che accade dopo che un letale killer su commissione riesce a liberarsi mentre è in viaggio sulla nave che sta trasportando anche degli animali molto pericolosi.

Il protagonista, un cacciatore e collezionista di animali rari, inizia così una caccia tra i corridoi della nave.

Oltre a Nicolas Cage, Primal vede nel cast Kevin Durand nel ruolo dell'assassino Richard Loffler e Famke Janssen in quello di una dottoressa che deve occuparsi del criminale, che sta venendo estradato. Tra gli interpreti del film ci sono anche Michael Imperioli, LaMonica Garrett e Tommy Walker.

La sinossi anticipa: Quando Frank Walsh (Nicolas Cage), un cacciatore e collezionista di animali rari ed esotici, deve trasportare un inestimabile giaguaro bianco per consegnarlo a uno zoo, l'uomo pensa che sarà un compito facile e ben pagato. Ma la nave che trasporta il prezioso cargo di Frank ha due predatori in gabbia: il felino e un assassino politico che deve essere portato negli Stati Uniti. Dopo che il killer riesce a liberarsi - e libera il giaguaro - Frank inizia freneticamente a cercare nei corridoi della nave la sua preda, fino al climax elettrizzante e imprevedibile.

Primal, diretto da Nick Powell e scritto da Richard Leder, arriverà nei cinema americani e nel circuito di video on demand a partire dall'8 novembre.