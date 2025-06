Primal, Genndy Tartakovsky ha finalmente novità sulla terza stagione: "Raramente sono stato così orgoglioso"

Genndy Tartakovsky ha svelato che la terza stagione di Primal richiederà più tempo del previsto. Sebbene confermata in produzione dal 2023, una vera anteprima potrebbe arrivare solo nel 2026. Tuttavia, il creatore promette un'evoluzione sorprendente della serie, con episodi più intensi e raffinati.

Primal 3 sarà Più ambiziosa, più potente, più... Primal

Chi sperava di rivedere presto sullo schermo l'ancestrale coppia composta da Spear e Fang dovrà armarsi di pazienza. Genndy Tartakovsky, il genio creativo dietro Primal, ha ammesso durante l'Annecy International Animation Film Festival che ci vorrà ancora un po' prima di vedere qualcosa della terza stagione. "Ci saranno novità quest'anno, ma non so se posso parlarne prima che le rilascino. Sta arrivando," ha dichiarato a Collider. Dopo il finale della seconda stagione nel 2022, Adult Swim ha rapidamente confermato che la serie non si sarebbe fermata lì. Ma sebbene il progetto sia in lavorazione dal 2023, un primo sguardo ufficiale potrebbe slittare addirittura al New York Comic Con, lasciando intendere che il debutto effettivo potrebbe non avvenire prima del 2026.

Nonostante la scarsa chiarezza sulle tempistiche, Tartakovsky non ha risparmiato entusiasmo per il materiale in sviluppo. "È un nuovo livello. Tutto ciò che abbiamo fatto nella prima stagione è stato amplificato nella seconda, e nella terza sarà ancora di più. È scioccante, è inarrestabile," ha raccontato. "A un certo punto ti chiedi: 'Non posso credere di star guardando questo.' Dal punto di vista qualitativo, dell'animazione, della narrazione, emotivamente... raramente sono stato così fiero di un progetto."

Con trenta episodi totali previsti per la serie, il creatore paragona l'impegno produttivo a quello dei suoi lavori storici come Dexter's Laboratory e Samurai Jack, ma con una solidità che, dice, li supera. Resta da capire come Primal proseguirà, visto che la storia originale sembrava essersi conclusa. Un'antologia? Nuovi personaggi? Per ora, resta il mistero. Ma una cosa è certa: Tartakovsky punta a sorprendere ancora.