Prima di andare via: guarda la clip in esclusiva tratta dal film in arrivo su Prime Video

Il 26 maggio arriverà in esclusiva su Prime Video il film Prima di andare via, diretto da Massimo Cappelli, di cui potete vedere in anteprima una clip in esclusiva per Movieplayer.it.

Nel video si assiste a una conversazione che si svolge in ospedale, dove il protagonista viene raggiunto dal suo migliore amico.

Il cast del film

I protagonisti del film Prima di andare via sono Riccardo Maria Manera nel ruolo di Luca, Jenny De Nucci che ha la parte di Giulia, Emanuela Turetta che interpreta Samuel, Anna Canepa nei panni di Sofia, Antonio Rampino che è Carlo, Mirko Frezza che ha il ruolo di Mauro, Tiziana Foschi nella parte di Ida, Rebecca Sisti che è Irina, Marina Suma nel ruolo di Carmen, Domenico Urso che è Franchino, e Manuela Morabito nei panni di Daniela. Completano il cast Alessandro Incerto, Paola Favia, Pino Quartullo, Mario Bois, Loris Loddi e Roberto Pappalardo.

La sceneggiatura del film è firmata da Massimo Cappelli e Agostino Di Febo, da un soggetto di Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini.

La trama di Prima di andare via

La sinossi di Prima di andare via anticipa: Luca è un ragazzo che la vita, un po', la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un'ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com'è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona... in meglio? Sì, se incontri Giulia che, apparentemente, si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Luca capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza.