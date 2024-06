Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer dal 13 giugno al cinema con OpenDDB

Il 13 giugno arriva nelle sale italiane distribuito da OpenDDB il film-documentario Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, nuovo lavoro di Samuele Rossi che racconta con materiali video e audio, in larga parte inediti, gli ultimi giorni di vita del celebre segretario del PCI avvenuta l'11 giugno 1984.

Il 13 giugno non è data casuale visto che è proprio il giorno in cui si tennero i grandi funerali di Stato tributati a Berlinguer in piazza San Giovanni a Roma nel 1984. Il film documentario - in concorso nella sezione Biografilm Italia - è il risultato di un lungo lavoro produttivo e di ricerca della Echivisivi di Samuele Rossi e Giuseppe Cassaro ed è co-prodotto con Salice Production di Cosetta Lagani e Solaria Film di Emanuele Nespeca, in collaborazione con Sky Documentaries.

L'uscita in sala

Locandina di Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer

Il film attiverà nei cinema distribuito da OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Le prime proiezioni saranno giovedì 13 giugno a Firenze, al cinema La Compagnia (ore 21) e Bologna al Cinema Galliera (ore 21.30) a Cuneo al Cinema Monviso (ore 21), a Parma al Cinema Astra (alle 19 e alle 21); Mantova al Cinema Mignon (21.15), a Genova al Cinema Don Bosco (ore 21) e a Soverato al Supercinema (ore 19 e 21). A seguire, venerdì 14 giugno, il film arriva a Roma al Cinema Barberini (ore 21), ospiti le figlie Bianca, Laura e Maria Berlinguer, e Padova al cinema Lux (ore 21), tra le altre date poi a Milano, al cinema Beltrade martedì 25 giugno (ore 21.30).

Il film inizia e finisce su un sorriso, quello di Enrico Berlinguer, sul palco di Piazza delle Erbe a Padova, giovedì 7 giugno 1984. Il segretario del Partito Comunista Italiano fatica a concludere il suo comizio, si ferma dopo poche parole, riprende il discorso, suda vistosamente: vicino a lui ci sono i compagni di partito. Porta a termine il suo intervento - sarà l'ultimo della sua vita - e sorride verso le persone accorse, per la campagna elettorale per le elezioni europee imminenti. Si sentono i cori "Enrico, Enrico!". Poco dopo Enrico Berlinguer verrà portato in ospedale, dove rimarrà fino all'11 giugno: il segretario del PCI entra in coma, non si risveglierà più. Il film documentario racconta quei momenti e ricostruisce, con sole immagini, audio e video d'archivio mai pubblicati prima, la cronaca dei cinque giorni che precedono il funerale a Roma, in una gremita piazza San Giovanni, il 13 giugno. Dall'incessante cronaca dei titoli dei giornali ai ricordi dei militanti, chi era lì - in piazza, in ospedale - ricorda le impressioni, le preoccupazioni, le lacrime di allora.

Date in aggiornamento sul sito openddb.it/film/prima-della-fine.