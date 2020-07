Priest, stasera su RAI 4 il film con Paul Bettany

Stasera su RAI 4 alle 21:23 va in onda, il film Priest, tratto dalla graphic novel coreana di Min-Woo Hyung e interpretato da Paul Bettany.

Un sacerdote guerriero, che si era distinto nell'ultima guerra della Chiesa contro i Vampiri, ora vive nelle tenebre insieme agli altri esseri umani, oppressi in città cupe e dispotiche governate dai membri del clero. Quando sua nipote viene rapita da un gruppo di vampiri assassini, il Prete scioglie i voti e disobbedisce alla Chiesa, che lo minaccia di scomunica, deciso a tornare in battaglia. Nella sua personale crociata lo accompagnano il fidanzato della nipote, un giovane sceriffo dal grilletto facile e una Sacerdotessa guerriera che possiede capacità di combattimento straordinarie. Ma stanare i vampiri sarà più difficile di quanto immaginassero ora che alla loro guida c'è un ex Prete.

Priest è stato diretto da Scott Stewart, accanto al protagonista Paul Bettany nel cast segnaliamo Cam Gigandet, Maggie Q, Christopher Plummer, Karl Urban, Stephen Moyer, Lily Collins, Brad Dourif, Alan Dale, Mädchen Amick e Jacob Hopkins. Alcuni di questi attori sono volti noti ai fan del mondo 'vampiresco', avendo partecipato a Twilight e il serial True Blood.

Min-Woo Hyung, creatore del fumetto, volle visionare la sceneggiatura finale dando il suo consenso ai cambiamenti fatti dallo sceneggiatore Cory Goodman. Nel fumetto i nemici degli uomini sono angeli caduti e non vampiri, inoltre il film è ambientato in un futuro non determinato, la graphic novel invece è ambientata nell'epoca contemporanea. Durante le riprese di alcune scene Karl Urban e Paul Bettany si ferirono leggermente, Urban ferì Bettany ad un dito e gli procurò un taglio al viso con una testata, rompendosi a sua volta il sopracciglio.