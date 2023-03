Pretty Baby: Brooke Shields, il teaser del documentario sulla star svela la data di uscita in streaming

Brooke Shields ha deciso di condividere ricordi e aneddoti legati alla propria vita e carriera nel documentario Pretty Baby, di cui Hulu ha condiviso il teaser, svelandone la data di uscita in streaming negli Stati Uniti: il 3 aprile.

Il breve video mostra un montaggio realizzato con alcune immagini della star, scattate sul set, durante eventi pubblici e mentre presentava la sua autobiografia.

Il documentario Pretty Baby: Brooke Shields è stato diretto da Lana Wilson (Miss Americana) e presentato al Sundance Film Festival 2023.

Il progetto è stato ideato per dare un sguardo all'attrice, modella e icona mentre compie la trasformazione che la porta da ragazzina eccessivamente sessualizzata a donna in grado di scoprire e usare il proprio potere. Il progetto, inoltre, permetterà di riflettere su una società che trasforma donne e ragazze in oggetti.

Brooke Shields ha ricordato come le discussioni sulla sua verginità "non l'abbiano mai abbandonata"

ABC News Studios, Matador Content e Badby8 hanno prodotto il documentario il cui titolo fa riferimento al film del 1978 con star Brooke Shields.

Sullo schermo si ripercorrerà quindi il percorso iniziato dalla star a soli 11 mesi, venendo scelta per alcuni servizi come modella per capi per bambini.

Pretty baby, diretto da Louis Malle, è arrivato nelle sale quando la protagonista aveva solo 12 anni, situazione che l'ha portata a diventare il volto di Calvin Klein, con una campagna pubblicitaria molto discussa, e la star di Laguna Blu.

Brooke si è poi concessa una pausa per studiare all'università e, ritornando nel mondo dello spetttaolo a adulta, ha iniziato a trovare la propria voce e un posto nel mondo.