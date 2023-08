Press Play - La musica della nostra vita stasera su Rai1: trama, cast e trailer del film

Stasera, mercoledì 23 agosto, su Rai1 alle 21:25 va in onda Press Play - La musica della nostra vita. Il film, co-prodotto da Corea del Sud e Stati Uniti, è l'ultimo appuntamento del ciclo estivo "Destinazione amore", che farà compagnia al pubblico eccezionalmente per due serate consecutive (ieri sera è andata in onda la commedia Il dolce profumo dell'amore).

La trama

Press Play - La musica della nostra vita: Lewis Pullman, Clara Rugaardin una scena del film

Laura e Harrison vivono la loro storia d'amore lasciandosi trasportare dalla musica. Dischi, CD, cassette: ogni supporto da ascoltare è un segno del loro sentimento, e ogni brano caratterizza il loro legame. Un giorno, però, un incidente toglierà la vita a Harrison, lasciando Laura con un vuoto incolmabile. Anni dopo, riascoltando una cassetta che il ragazzo le aveva lasciato come regalo, a Laura accadrà qualcosa di straordinario: premendo play sul registratore, verrà portata indietro nel tempo, ritrovando Harrison e i momenti già vissuti insieme. A quel punto, la donna si chiederà se vi sia la maniera di avvertire Harrison ed evitare che venga travolto dall'auto che lo ha ucciso. Ma sarà giusto cambiare il corso del tempo? E quali effetti potrebbe avere sul presente e sul futuro, nonostante Laura possa evitare il più grande dolore della propria vita?

Il trailer

Ecco il trailer di Press Play - La musica della nostra vita in lingua originale. Il film in Italia è stato distribuito direttamente in streaming su Amazon Prime Video a luglio 2022.

Il cast

Press Play - La musica della nostra vita: Christina Chang, Matt Walsh, Lewis Pullman, Clara Rugaard in una scena del film

Press Play segna il debutto alla regia di Greg Björkman (anche co-sceneggiatore con James Bachelor). Nei ruoli principali ci sono Lewis Pullman (Harrison), Clara Rugaard (Laura), Danny Glover (Cooper), Christina Chang (Mrs. Knott), Matt Walsh (Mr. Knott), Kekoa Kekumano (Jason), Lyrica Okano (Chloe) e Luke Lenza (Brett).