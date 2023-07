Steven Soderbegh ha diretto una serie sci-fi segreta, intitolata Command Z e interpretata da Michael Cera

Steven Soderbergh continua a stupirci. Stavolta il regista decisamente poco ortodosso ha tenuto al Metrograph di New York una proiezione segreta della sua nuova fatica, la serie di fantascienza Command Z. La produzione distopica interpretata da Michael Cera e Liev Schreiber sarebbe ispirata al libro di Kurt Andersen Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent History.

Dopo la proiezione segreta, Steven Soderbergh ha partecipato a un incontro spiegando al pubblico presente di non voler parlare del misterioso show della durata di circa 90 minuti che segue un trio di persone (JJ Maley, Roy Wood, Jr. e Chloe Radcliffe) in un futuro non così lontano. I tre, bloccati in una stanza umida e con indosso tute blu, vengono convocati dall'AI del defunto miliardario Kerning Fealty (Michael Cera) per tornare indietro nel tempo fino al 17 luglio 2023 - il giorno del lancio di Command Z - e influenzare altri titani dell'industria in modo che non prendano decisioni che condannano il mondo.

Per portare a termine l'impresa il trio deve attraversare un portale che viene attivato bevendo una strana sostanza e fissando una lavatrice mentre viene riprodotto il tema del film Mahogany. Una volta collegati al passato, usano i nanobot forniti tramite disinfettante per le mani per agganciarsi al cervello delle persone e convincere i loro obiettivi a fare scelte che miglioreranno il pianeta. Tra i volti noti che compaiono nello show, come rivela Hollywood Reporter, troviamo Liev Schreiber nei panni di un avido finanziere che ha come unico amico il suo cane, mentre Zoë Winters di Succession appare nei panni di una politica democratica che valuta l'uso del nucleare. Soderbergh, che dirige tutti gli episodi, conclude in modo curioso incoraggiando il pubblico a cercare altri media su questi argomenti.

Command Z è il terzo progetto registico di Soderbergh distribuito quest'anno. Lo show è disponibile sul sito commandzseries.com per 7,99 dollari. Il ricavato andrà interamente in beneficenza. La sua serie Full Circle è disponibile su Max, mentre Magic Mike - The Last Dance è uscito nei cinema qualche mese fa.