Power Rangers: svelata la finestra di uscita del prossimo live-action

Dopo l'annuncio ufficiale di Hasbro riguardo al ritorno dei Power Rangers sul grande schermo, con un nuovo film live-action e una serie TV animata, arrivano ora i primi aggiornamenti sul tanto atteso reboot. Sebbene non siano ancora stati rivelati tutti i dettagli, alcune nuove informazioni stanno facendo luce sul futuro del franchise.

Il reboot del film: cosa c'è da sapere?

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Jinsakuu, una fonte ormai consolidata per le anticipazioni sui Power Rangers, il prossimo film live-action non avrà alcun legame con il progetto precedentemente in sviluppo con Jonathan Entwistle (regista di The End of the F*ing World) per Netflix, che è stato poi cancellato. Invece, le trattative tra Hasbro e Paramount Pictures sembrano aver preso piede, e si vocifera che i Power Rangers potrebbero finire sotto l'ala protettrice di questo studio.

Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche, e con ogni probabilità la data di uscita è prevista per la fine del 2026, anche se al momento non sono stati rivelati dettagli specifici. Sebbene il progetto stia prendendo forma, i produttori sono ben consapevoli dei problemi avuti dal franchise con il film del 2017, che non ha ottenuto il successo sperato nonostante un cast di alto profilo, tra cui Dacre Montgomery, Naomi Scott, Bryan Cranston ed Elizabeth Banks.

Al momento, non ci sono informazioni precise sulla trama del film. Non è chiaro se il nuovo reboot si concentrerà su una rivisitazione di Power Rangers, la serie che ha lanciato il franchise, o se si tratterà di un approccio completamente nuovo e originale. Quello che è certo è che la sfida per i produttori sarà quella di trovare il giusto equilibrio tra rispetto per la tradizione e una visione moderna che possa attrarre sia i fan storici che una nuova generazione di spettatori.