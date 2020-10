Power Rangers: annunciati regista e sceneggiatore del nuovo film

I Power Rangers ritorneranno sul grande schermo grazie a un nuovo film che verrà scritto da Bryan Edward Hill e verrà realizzato grazie alla collaborazione tra eOne e Hasbro.

Il progetto è di realizzare anche nuove serie televisive e alla regia ci sarà Jonathan Entwistle.

Il mondo dei Power Rangers è ispirato al franchise giapponese Super Sentai e, negli ultimi anni, ha dato vita a numerose serie televisive e film. Nel 2017 la Lionsgate aveva prodotto un lungometraggio che avrebbe dovuto dare nuova linfa alle avventure eroiche dei giovani protagonisti, tuttavia il flop ai box office ha interrotto ogni possibile continuazione.

Bryan Edward Hill ha recentemente adattato Black per Studio 8 e Warner Bros, oltre ad aver scritto le sceneggiature di Revenge of Magic e I Am Yours e aver lavorato alla serie Titans, tratta dai fumetti della DC. Jonathan Entwistle si occuperà dello sviluppo dei nuovi progetti dedicati al marchio.