Power Rangers: Millie Bobby Brown nel cast del reboot?

La giovane star Millie Bobby Brown, famosa per la serie Netflix Stranger Things, potrebbe entrare a far parte del cast di Power Rangers, il nuovo reboot sviluppato da Paramount.

Godzilla II: King of the Monsters, una scena con Millie Bobby Brown

L'attrice, secondo quanto riferito da We Got This Covered, sarebbe la prima scelta per il ruolo di Black Ranger, anche se fino ad ora questo ruolo è sempre stato designato a un uomo e mai a una donna. Paramount, a quanto pare, vuole dare a questo nuovo film un tocco molto femminile, scegliendo per la squadra dei Power Rangers solo due uomini e tre donne, tra cui probabilmente Millie Bobby Brown.

Al momento, la presenza della star di Stranger Things non è ancora stata confermata dalla Paramount ma, secondo il sito We Got This Covered, ci sono ottime possibilità che partecipi.

Il nuovo Power Rangers sarà un reboot e non un sequel del film del 2017, visti gli incassi molto bassi avuti dalla pellicola. La nuova trama, prevalentemente ambientata negli anni '90, prevede un viaggio nel tempo alla Ritorno al Futuro e l'interazione dei giovani protagonisti con alcuni degli eroi della serie originale, come Jason David Frank ed Amy Jo Johnson che, tramite una tecnica di de-aging, riprenderanno i loro ruoli di Tommy Oliver(Green Ranger) e Kimberly Hart (Pink Ranger.