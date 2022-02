Power Book IV: Force, clip esclusiva della serie in uscita oggi su STARZPLAY

Power Book IV: Force, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova serie TV prodotta da Courtney A. Kemp e Curtis "50 Cent", il nuovo capitolo del cosiddetto Power Universe è disponibile da oggi, 6 febbraio, su STARZPLAY.

La clip che potete vedere sopra, è incentrata su Tommy Eganm: il personaggio interpretato da Joseph Sikora con la sua macchina sta correndo di notte su una strada solitaria, nella sua testa echeggia il tragico momento che gli ha fatto abbandonare New York: "Ghost ti prego amico non lasciarmi". Tommy si ferma davanti a un cartello stradale, urla di rabbia e poi riparte verso la sua nuova destinazione.

Power Book IV: Force è incentrato su Tommy Egan, dopo che taglia i ponti con New York lasciandosela per sempre alle spalle. Tommy lascia New York in seguito alla morte di Ghost, abbandonando LaKeisha e l'unica città che abbia mai conosciuto, ma fa una rapida deviazione per chiudere una vecchia ferita che lo perseguita da decenni. Quella che doveva essere una breve sosta si trasforma in un viaggio nel labirinto di segreti di famiglia e bugie che Tommy pensava fossero sepolte da tempo. Un passo tira l'altro e Tommy si ritrova rapidamente nel giro della droga di Chicago, inserendosi tra le due più potenti bande della città. In una città dove le persone sono divise per etnia, Tommy si trova al centro, diventando alla fine il fulcro che non solo unisce le parti, ma detiene il potere per sgretolarli. La prima stagione procede a velocità vertiginosa, Tommy usa il suo status di outsider a suo vantaggio, infrangendo tutte le regole locali e riscrivendole con lo scopo di diventare il più grande spacciatore di Chicago.

Nel cast troviamo Isaac Keys (Get Shorty, The Oath - Il giuramento), Lili Simmons (Banshee - La città del male, Ray Donovan), Gabrielle Ryan (The Haves and the Have Nots, Bonding), Shane Harper (A Teacher - Una storia sbagliata), Kris D. Lofton (Ballers, Empire), Anthony Fleming III (Prison Break, The Beast), Lucien Cambric (Chicago P.D., The Chi) e Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Guardiani della Galassia Vol. 2).

Power Book IV: Force è prodotto da Courtney A. Kemp e Curtis "50 Cent" Jackson. Le serie del cosiddetto Power Universe sono prodotte esecutivamente dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp attraverso la sua società di produzione End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson attraverso G-Unit Film and Television e Mark Canton attraverso Atmosphere Entertainment MM. Anche Chris Selak, Shana Stein e Bart Wenrich di End of Episode sono produttori esecutivi. La Lionsgate Television produce la serie per STARZ.