Power Book IV: Force, clip esclusiva del finale di stagione disponibile oggi su STARZPLAY

Power Book IV: Force, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è arrivato al suo finale di stagione, in cui scopriremo il destino di Tommy Egan. Il decimo episodio della serie TV prodotta da Courtney A. Kemp e Curtis "50 Cent", nuovo capitolo del cosiddetto Power Universe, è disponibile da oggi, 17 aprile, su STARZPLAY.

Nella clip, che potete vedere sopra, Darnell è in ospedale, accanto al suo letto c'è il padre che gli dice"Mi dispiace tanto figliuolo, ho tutte le colpe del mondo". Poco dopo arriva Tommy, i due si scontrano verbalmente, "non gli permetterò di fare questa vita", gli promette Egan riferendosi a Darnell.

Tommy Egan, al centro della battaglia che insanguina Chicago per lo spaccio della droga, è nel mirino della mafia irlandese. Al suo fianco sono rimasti pochi alleati e Tommy, con la famiglia da proteggere, chiede aiuto a Diamond. Quando le bande si affrontano, le verità vengono alla luce, spostando gli equilibri dello spaccio della droga. Questa battaglia potrebbe anche essere finita, ma la guerra è tutt'altro che vinta.

Nel cast di Power Book IV: Force troviamo Isaac Keys (Get Shorty, The Oath - Il giuramento), Lili Simmons (Banshee - La città del male, Ray Donovan), Gabrielle Ryan (The Haves and the Have Nots, Bonding), Shane Harper (A Teacher - Una storia sbagliata), Kris D. Lofton (Ballers, Empire), Anthony Fleming III (Prison Break, The Beast), Lucien Cambric (Chicago P.D., The Chi) e Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Guardiani della Galassia Vol. 2).

Power Book IV: Force è prodotto da Courtney A. Kemp e Curtis "50 Cent" Jackson. Le serie del cosiddetto Power Universe sono prodotte esecutivamente dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp attraverso la sua società di produzione End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson attraverso G-Unit Film and Television e Mark Canton attraverso Atmosphere Entertainment MM. Anche Chris Selak, Shana Stein e Bart Wenrich di End of Episode sono produttori esecutivi. La Lionsgate Television produce la serie per STARZ.