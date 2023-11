Povere creature!, Willem Dafoe: 'Mi sono sottoposto a 6 ore di trucco al giorno'

Adesso che lo sciopero degli attori è ufficialmente terminato, Willem Dafoe ha avuto modo di parlare della sua esperienza sul set di Povere creature!,il nuovo film di Yorgos Lanthimos che ha vinto il Leone d'oro a Venezia, raccontando l'estenuante processo di trucco a cui si è sottoposto per vestire i panni dello scienziato pazzo Dr. Godwin Baxter, sfigurato da un intervento chirurgico del padre.

"Mi alzavo alle 3 ogni mattina, mi sedevo sulla sedia, meditavo e cercavo di rimanere fermo. Non puoi dormire altrimenti rendi il lavoro dei truccatori molto più complicato. Era una sfida, ma mi è piaciuto lavorare con una maschera, letteralmente parlando. Andava avanti così per 6 ore al giorno" ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair. "Mi sono completamente immerso in quel mondo".

Dafoe aveva già espresso il suo rammarico nel non aver potuto promuovere il film a Venezia proprio per via dello sciopero che stava scuotendo Hollywood.

Povere creature!, di cosa parla il film

Povere Creature! si basa sul libro scritto da Alasdair Gray in cui si racconta la storia di una donna che decide di suicidarsi annegando per sfuggire al marito violento, venendo però riportata in vita con il cervello della figlia che non era ancora nata. La sceneggiatura del film diretto da Yorgos Lanthimos è firmata da Tony McNamara.

Grande protagonista Emma Stone, musa di Lanthimos, nei panni di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter.

Il film arriverà nelle sale americane l'8 dicembre 2023.