Potere assoluto: Clint Eastwood, il cameo di sua figlia sollevò dei dubbi

La presenza di una delle due figlie di Clint Eastwood nel cast di Potere assoluto sollevò dei dubbi che in seguito si trasformarono in polemiche: a quanto la figlia di Clint è stata riconosciuta come tale dal leggendario attore e regista statunitense soltanto nei titoli di coda di questo film.

Nella pellicola sono presenti due delle figlie di Eastwood, in ruoli molto piccoli, Kimber Eastwood, nata Kimber Tunis, e Alison Eastwood. Fu la parte di Kimber a far sollevare molte sopracciglia perché Clint non aveva mai parlato pubblicamente della sua esistenza.

In realtà sono passati più di vent'anni dall'uscita del film e Eastwood non l'ha ancora fatto; secondo quanto dichiarato, per l'attore, la presenza della figlia in questo film con il suo cognome nei titoli di coda costituisce il suo riconoscimento nei confronti di Kimber.

Potere Assoluto ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Nella sua recensione sul New York Times Janet Maslin ha scritto: "Il signor Eastwood dirige con esperienza un film molto fluido dall'aspetto sensato, ma la sua trama è silenziosamente frenetica."