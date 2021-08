Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes, su Netflix in streaming da oggi

Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes, la nuova misteriosa serie scandinava, sbarca su Netflix in streaming da oggi 25 agosto 2021!

Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes, la nuova misteriosa serie scandinava piena di dark humour, sbarca su Netflix in streaming da oggi 25 agosto 2021!

Live Hallangen viene dichiarata morta senza apparente motivo, abbandonata in mezzo al nulla. Dopo diverse ore la ragazza si sveglia proprio nel momento dell'autopsia per capire le cause della morte, ma lentamente si rende conto di essere diversa da prima, pensa di essere davvero tornata dal regno dei morti con tutte le conseguenze del caso, tra cui un improvviso bisogno di sangue. Nel frattempo, suo fratello Odd cerca di tenere a galla l'impresa di pompe funebri guidata dalla famiglia.

Post Mortem: una scena della serie Netflix

Alla regia di Post Mortem: Nessuno muore a Skarnes c'è Harald Zwart, cineasta norvegese e olandese già autore di La pantera rosa 2 e Shadowhunters - Città di ossa. Tra i prossimi progetti annunciati per il regista nordico abbiamo il live action film tratto dalla saga di videogiochi RollerCoaster Tycoon, oltre al film Bakugan della Universal Pictures, basato sul gioco e anime Bakugan - Battle Brawlers. Post Mortem: Nessuno muore a Skarnes è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.