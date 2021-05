Poseidon: la nave del film è entrata nel Guinness dei Primati, ecco perché

La pellicola diretta da Wolfgang Petersen detiene un Guinness dei primati: la nave del film, la Royal Mail Ship Poseidon, un transatlantico di lusso, è stata costruita attraverso l'utilizzo della computer grafica e, secondo il libro edito annualmente che raccoglie tutti i primati del mondo, è la più dettagliata della storia del cinema.

Josh Lucas in una sequenza di Poseidon

Le riprese degli esterni includono ben 181.579 oggetti singoli, più di 380 cabine, 876 oblò, 73 asciugamani e 681 sedie a sdraio: tutti gli oggetti e tutte le ambientazioni sono state create dalla società di effetti digitali Industrial Light & Magic

La pellicola è stata elogiata dalla critica per il suo uso estremamente realistico della computer grafica e il film è stato nominato per l'Academy Award per i migliori effetti visivi, anche se ha perso contro Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma.

scena del film Poseidon

Su Rotten Tomatoes, Poseidon ha un punteggio del 33% basato su 203 recensioni, con una valutazione media di 5.00 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Questo remake offre effetti speciali a dir poco abbaglianti, sfortunatamente però, a quanto sembra, sono costati troppo e non c'erano più soldi per la sceneggiatura."