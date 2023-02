Pornhub: il documentario Money Shot ha ora una data di uscita su Netflix

Netflix ha annunciato che distribuirà, annunciandone la data di uscita in streaming, un documentario incentrato su Pornhub, la controversa piattaforma di video appartenenti alla sfera della pornografia e del sesso. Quali aspetti del celebre sito andrà ad approfondire in questo nuovo progetto?

Money Shot: The Pornhub Story, questo il nome del documentario su Pornhub, debutterà su Netflix in tutto il mondo a partire dal 15 marzo 2023 (ricordandovi che non si tratta affatto del primo prodotto incentrato sul sesso presente sulla piattaforma). Il film, della Jigsaw Productions di Alex Gibney, esamina la storia della piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet e il suo recente contraccolpo.

Il nuovo progetto di Netflix viene così descritto (tramite Variety): "Pornhub ha influito sul modo in cui la pornografia viene prodotta e distribuita, consentendo ai creatori di contenuti per adulti di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari, pur se coinvolta in accuse che includevano materiale non consensuale e traffico sul sito. Mentre le organizzazioni anti-tratta cercano giustizia per le vittime, il gigante online può proteggere coloro da cui traggono profitto, o si tratta di una nuova ondata di censura per gli artisti adulti che fanno porno consensuale?"

Anche Suzanne Hillinger, regista e produttrice di Money Shot, ha rilasciato una dichiarazione sul progetto (sempre tramite Variety): "Questo documentario ci richiede di affrontare ciò che la sessualità e il consenso significano quando le piattaforme Internet da miliardi di dollari prosperano sui contenuti generati dagli utenti. Chi ha, e chi dovrebbe avere, il potere in questi ambienti? La nostra speranza è che questo film generi conversazioni importanti su sesso e consenso su Internet e nel mondo".