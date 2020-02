Porgy and Bess: Dee Rees riporterà nei cinema lo spettacolo di George Gershwin

Porgy and Bess, lo spettacolo teatrale di George Gershwin, diventerà nuovamente un film scritto e diretto da Dee Rees che verrà prodotto da Irwin Winkler e Charles Winkler.

La storia, tratta dal romanzo pubblicato nel 1925 da DuBose Heyward, raccontava una storia ambientata a Charleston, South Carolina mostrando Porgy mentre cerca di salvare Bess dal suo amante violento, Crown, e dallo spacciatore Sportin' Life.

Nel 1935 lo spettacolo di George Gershwin, realizzato con la collaborazione di Heyward e Ira Gershwin, è arrivato a Broadway, diventato poi un film nel 1959 con la regia di Otto Preminger. In Porgy and Bess recitavano Sidney Poitier e Dorothy Dandrige, oltre a Brock Peters, Sammy Davis Jr, Pearl Bailey e Diahann Carroll.

Dee Rees ha dichiarato: "Porgy e Bess è una storia d'amore, quindi sono davvero entusiasta nell'accettare la sfida di prendere questo materiale iconico e venerato e trasformarne la struttura, inserendola in una situazione e un momento diversi".

Con la collaborazione del suo team artistico, la filmmaker ha intenzione di modificare il racconto dando ai personaggi delle radici storiche e culturali, oltre ad aumentare la loro rilevanza sociale: "Sono particolarmente entusiasta nell'invitare i più brillanti talenti musicali contemporanei a prestare una nuova voce e spirito alle gioie e alle frustrazioni della lotta dei cittadini afroamericani in corso in questa nazione". Dee ha sottolineato che vuole enfatizzare le circostanze e al tempo stesso le vite interiori e il passato emotivo dei suoi protagonisti.

Adam Gershwin, in rappresentanza dell'organizzazione che si occupa dell'eredità di George Gershwin, ha sottolineato che "l'adattamento sarà un contributo importante a un dialogo in corso e necessario. Siamo davvero felici nel sostenere la visione di due menti creative grandiose come quelle di Dee e Irwin che, insieme a MGM, proporranno a un nuovo pubblico cinematografico il mondo di Porgy and Bess".