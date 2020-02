Porco Rosso, su Netflix in streaming da oggi

Porco Rosso arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo uno dei film d'animazione giapponese più noto al mondo, uno dei lavori più iconici di Hayao Miyazaki e del suo Studio Ghibli.

I cieli dell'Italia del periodo fascista sono attraversati da pirati dell'aria, cacciatori di tagli e ogni tipo di pilota. Il più abile di questi è Marco Pagot, un uomo a cui una maledizione ha misteriosamente mutato il corpo in quello di un maiale, valendogli il soprannome di battaglia. Porco Rosso sorvola i cieli dell'Adriatico a bordo del suo idrovolante vermiglio, vivendo di avventurosi lavoretti, liberando coloro che sono rapiti dai Pirati del Cielo e sottraendosi al giogo fascista.

Anni fa, all'epoca del ritiro di Hayao Miyazaki, lo Studio aveva annunciato in via non ufficiale l'idea di un possibile sequel del capolavoro di Miyazaki, in teoria assegnato al regista di Arrietty, Yonebayashi. Si vociferava che Hayao avesse firmato un primo script che proseguiva le vicende narrate nel primo lungometraggio seguendo l'aviatore protagonista della storia attraverso la Guerra Civile Spagnola. Curiosità: originariamente Porco Rosso è nato come mediometraggio di 45 minuti destinato alla proiezione negli schermi della Japan Airlines. Poi Miyazaki ha deciso di svilupparlo per un vero e proprio lungometraggio, come è diventato poi effettivamente.

