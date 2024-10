Paul Feig ricorda i suoi esordi nella stand-up: "Robin Williams ha sabotato la mia carriera"

Il regista de Le amiche della sposa e Ghostbusters non ricorda con piacere la sua rivalità con il compianto e amatissimo attore

È sempre difficile emergere come comico nella scena della stand-up comedy di Los Angeles e lo è ancora di più se Robin Williams ti ruba la scena.

Il regista Paul Feig ha recentemente ricordato di aver debuttato "quando c'erano Jay Leno e Jerry Seinfeld" a Jesse Tyler Ferguson nel suo podcast Dinner's on Me. "E, sapete, Robin Williams. Voglio dire, sì, sono stato sabotato da Robin Williams un paio di volte quando finalmente sono riuscito ad esibirmi all'Improv", ha detto.

"Non ero ancora uno dei protagonisti. Quindi, in un certo senso, eri destinato a esibirti più avanti. Ricordo che una volta era il mio momento e c'era il pubblico pieno. Ero così eccitato ma poi mi hanno bloccato dicendo: 'Oh, Robin vuole solo alzarsi e fare un set veloce prima'".

Feig all'inizio non era infastidito: "Pensavo: 'Grande, Robin Williams'", ha ricordato. Ma non è stato così bello quando Williams ha finito. "Ha fatto un'esibizione di un'ora e quando ha finito, tutti se ne sono andati, tranne una donna che stava aspettando che il marito tornasse dal bagno".

Il regista de Le amiche della sposa e Ghostbusters ha ricordato che la sua esibizione durava circa 15 minuti. Quando Ferguson ha chiesto se Feig avesse modificato il suo set sul momento dopo l'interruzione di Williams, Feig ha risposto. "No, è stato come se stessi improvvisando. Il fondatore Budd Friedman stava ascoltando e poi è uscito. Mi sentivo in ostaggio dell'Improv, del Comedy Store. È lì che vieni scoperto. È lì che di solito diventi un pezzo grosso".

Anche se in molti si sarebbero sentiti scoraggiati dalla vicenda, Feig ha ragionato: è meglio esibirsi dove si sono esibiti anche Leno, Seinfeld e Williams piuttosto che fare il pienone in qualsiasi altro posto.