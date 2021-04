Poor Things: Ramy Youssef nel cast del film con Emma Stone?

Poor Things, il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos con star Emma Stone, potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Ramy Youssef e Willem Dafoe.

Il progetto verrà prodotto da Searchlight e Film4 e il casting è attualmente in corso per poter programmare il possibile inizio delle riprese.

Il regista Yorgos Lanthimos tornerà alla regia dopo il successo del film La favorita e collaborerà nuovamente con l'attrice Emma Stone. Al centro della trama ci sarà il ruolo di Bella Baxter, una ragazza che viene riportata in vita da un eccentrico, ma geniale, scienziato. La giovane si era suicidata, affogando, per fuggire al suo marito che abusava di lei. Un chirurgo ha poi rimosso il cervello dal feto che aveva in grembo posizionandolo nel suo cranio, riportandola così in vita. Bella ha però dal punto di vista mentale l'età di una bambina. Dopo essere stata promessa in sposa a McCandless, la ragazza lo addormenta e fugge con un ambiguo avvocato che le fa vivere un'incredibile avventura, passando da Alexandria a Odessa, fino ad arrivare in un bordello di Parigi. Mentre il suo cervello matura, Bella sviluppa una coscienza sociale, ma le sue nozze con Archie hanno vita breve quando viene riconosciuta come Victoria dal suo primo marito, il generale Sir Aubrey Blessington. La storia viene descritta come una storia d'amore ambientata in epoca vittoriana che affronta anche il tema della scoperta e dell'osare dal punto di vista scientifico.

Il romanzo a cui si ispira il lungometraggio è stato pubblicato nel 1992 ed è stato scritto da Alasdair Grey, grande fan di Frankenstein di Mary Shelley. La sceneggiatura è stata completata da Tony McNamara.

Per ora la produzione non ha confermato quali personaggi vorrebbe affidare agli attori Ramy Youssef e Willem Dafoe.