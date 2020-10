Pompei: stasera su Rai2 il film con Kit Harington sull'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Stasera su Rai2 alle 21:20 appuntamento con la storia e con Pompei, film del 2014 diretto dal regista inglese Paul W. S. Anderson, con Kit Harington. La pellicola ci farà rivivere l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che distrusse Pompei ed Ercolano durante la dominazione dell'impero romano.

Pompei, 79 d.C. Milo (Kit Harington) è uno schiavo impiegato su una nave, ma sogna il giorno in cui sarà finalmente libero e potrà sposare la figlia del suo padrone. Lo schiavo ignora che la giovane donna è già stata promessa a un corrotto senatore romano e che lui sta per essere venduto a un nuovo proprietario di Napoli. Quando le cose volgono al peggio, il Vesuvio esplode e lo schiavo si ritrova bloccato sulla nave al largo di Napoli, lontano dalla donna che ama e dal suo migliore amico, un gladiatore intrappolato nel colosseo della città. Mentre la lava distrugge Pompei, lo schiavo tenta il tutto per tutto per salvare i suoi affetti.

Pompei ha come protagonista Kit Harington, noto per il ruolo di Jon Snow nella serie televisiva Il trono di spade. Accanto a lui nel cast troviamo Emily Browning, Kiefer Sutherland e Jared Harris. Il film è diretto da Paul W.S. Anderson.

Pompeii: Kit Haringston sotto la pioggia

Quando il regista gli ha offerto il ruolo di protagonista in Pompei, l'ex Jon Snow ha deciso che, per interpretare al meglio il ruolo, avrebbe dovuto rimodellare completamente il suo fisico. Così, Harington ha dapprima adottato una dieta calorica, che gli ha fatto guadagnare in tutto 28 libbre in 5 settimane; in seguito, si è sottoposto a una dieta di segno opposto per eliminare i grassi, facendo unitariamente esercizio fisico per sviluppare massa muscolare. Alla fine, l'attore si è detto molto soddisfatto del risultato, definendo quella raggiunta la miglior forma fisica della sua vita