Pom Klementieff potrebbe interpretare Huntress nel DCU: il progetto coreano è ancora in sviluppo

James Gunn conferma lo sviluppo di progetti internazionali nel DC Universe, tra cui un possibile film coreano su The Huntress con Pom Klementieff protagonista.

James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha recentemente confermato che il nuovo DC Universe si sta aprendo a produzioni internazionali, con progetti in lavorazione provenienti da Corea, Giappone e Brasile. Anche se Gunn non ha fornito dettagli specifici, molti fan hanno subito collegato l'annuncio al film coreano su Huntress di cui si era iniziato a parlare già nel 2023.

A quel tempo, le prime indiscrezioni riportavano che il regista e sceneggiatore sudcoreano Jung Byung-gil (The Villainess, Afterburn) fosse in trattative per scrivere e dirigere il film. Poco dopo, era emersa la notizia che Pom Klementieff, star di Guardiani della Galassia Vol. 3, potesse essere coinvolta nel progetto nel ruolo della protagonista.

Pom Klementieff ancora in lizza per il ruolo nel DCU

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, Klementieff sarebbe ancora collegata al ruolo di Helena Bertinelli, conosciuta come Huntress, e nel nuovo adattamento il personaggio dovrebbe avere origini miste, coreane e italiane. Un dettaglio interessante, considerando che l'attrice ha radici coreane nella vita reale.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Pom Klementieff in una scena del film

Se molti spettatori la conoscono soprattutto per il suo ruolo nei film dei Guardiani della Galassia, Pom Klementieff ha già dimostrato di essere a suo agio in ruoli d'azione e più intensi, grazie alle sue recenti interpretazioni in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno e Oldboy di Spike Lee.

Huntress era già apparsa sul grande schermo con il volto di Mary Elizabeth Winstead in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ma con il reboot del DCU da parte di Gunn e Safran, un ritorno della versione precedente del personaggio sembrava da tempo poco probabile.

Va ricordato che, ad oggi, il film su Huntress non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma Gunn aveva lasciato intendere un forte apprezzamento per Jung Byung-gil durante la promozione di Guardiani della Galassia Vol. 3 a Seoul, lasciando intuire un possibile futuro per questa collaborazione.

Secondo NPN, l'idea alla base di questi progetti internazionali è quella di raccontare storie ambientate e girate nei rispettivi Paesi, con un cast locale e dialoghi nella lingua originale. Tuttavia, i personaggi introdotti in queste produzioni potranno apparire anche in altri film e serie del DCU parlati in inglese.

Non è ancora chiaro quali saranno gli altri personaggi o le serie coinvolte in questa espansione internazionale, ma alcune di queste produzioni potrebbero essere animate, mentre Huntress potrebbe rimanere l'unica serie live-action tra quelle pianificate.