Pom Klementieff interpreterà Helena Bertinelli alias Cacciatrice nel DCU?

Pom Klementieff, che ha interpretato Mantis in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Vol. 3 e nell'Holiday Special, ha ammesso di aver discusso con James Gunn la possibilità di entrare nel DCU, e forse ora sappiamo per quale personaggio l'attrice è in trattativa.

Mission: Impossible, Pom Klementieff: "Chiesi a Tom Cruise di darmi un calcio nello stomaco, ma si rifiutò"

Cosa ha detto l'attrice

A giugno, durante il Superhero Comic Con di San Antonio, alla Klementieff è stato chiesto se si riunirà al suo regista di GOTG nel reboot dell'Universo DC e se avessero discusso di qualche personaggio specifico.

"Pensate davvero che risponderò a questa domanda? Voglio solo continuare a lavorare con James, quindi continueremo a cercare di trovare il modo di farlo", ha risposto. "Sì, abbiamo parlato di un personaggio specifico, ma non posso parlarne adesso".

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, Pom Klementieff in una scena

Secondo MTTSH, quel personaggio è Helena Bertinelli, alias la Cacciatrice, anche se lo scooper fa notare che si è parlato anche di altri ruoli.

L'anno scorso era circolata la voce che i DC Studios stessero sviluppando un film in lingua coreana con la Cacciatrice come parte del Capitolo 2 del DCU, e in seguito si era saputo che il regista e sceneggiatore sudcoreano Jung Byung-gil (Action Boys, The Villainess, Afterburn) era in trattative per scrivere e dirigere il progetto.

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: una scena del film con Mary Elizabeth Winstead

Non abbiamo più avuto notizie, ma è sempre sembrato altamente improbabile che Mary Elizabeth Winstead riprendesse il ruolo di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) come Bertinelli, e Klementieff ha origini coreane (anche se non siamo sicuri che parli la lingua).

Il co-capo dei DC Studios James Gunn non ha ancora commentato l'indiscrezione originale, ma è notoriamente un grande fan del lavoro di Byung-gil.

Se la conoscete solo per i film dei GOTG, la Klementieff potrebbe sembrare una scelta strana per interpretare la Cacciatrice, ma ha una buona esperienza in ruoli più drammatici e d'azione, come nell'ultimo film di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno e il remake di Oldboy di Spike Lee.