Poldark: il finale di serie stasera su LaF!

Stasera su LaF alle ore 21.10 arriva in prima tv assoluta il gran finale della saga di Poldark, iniziata nel 2015 con il nuovo adattamento BBC e tratta dai romanzi di Winston Graham, editi in Italia da Sonzogno.

La nostalgia per la fine di uno dei costume drama di maggior successo degli ultimi anni, che ha appassionato decine di milioni di spettatori in tutto il mondo, ha colto anche gli attori protagonisti di Poldark, che, per tenersi stretto un ricordo di questa avventura, hanno preso dal set alcuni elementi caratteristici della serie e dei propri personaggi.

Poldark: una foto di Eleanor Tomlinson e Aidan Turner

"Ho chiesto alla produttrice esecutiva Karen Thrussell di avere il tavolo da cucina e le panche di Nampara, un bellissimo tavolo vintage francese, e mi ha risposto di sì" confessa Aidan Turner, attore protagonista della serie che per cinque anni ha interpretato il ruolo del capitano Ross Poldark. "Ne sono stato felicissimo e li ho messi in casa mia. È un bel ricordo perché si trovavano al centro di tutte le grandi scene che avevamo a Nampara. Ovviamente ho preso anche il cappello a tricorno".

"Ho tenuto per ricordo il corsetto di Demelza: l'ho indossato così a lungo che mi sembrava strano farne a meno. Però era talmente scomodo che adesso senza è un vero sollievo" rivela invece Eleanor Tomlinson. "Come regalo del dipartimento oggetti di scena mi è stata data invece una piccola raccolta di lettere che Demelza ha scritto e ricevuto durante lo show".

Non da meno Jack Farthing: "A casa mia ho un costume di George Warleggan appeso nel guardaroba: giacca, britch e gilet che sono stati fatti per me, nei quali ho trascorso l'intera serie e che adoro. È pura nostalgia, anche se forse un giorno li indosserò per una festa in maschera".

Nelle due puntate finali di questa quinta e ultima stagione di Poldark, Ross si reca a Londra per vendicarsi del complotto ai danni del suo vecchio commilitone Ned (Vincent Regan), mentre Demelza scopre che i francesi stanno contrabbandando armi in Cornovaglia. La Francia progetta così di invadere la Gran Bretagna e Ross si deve lanciare nella sua impresa più audace e inaspettata di sempre, nella quale avrà un ruolo fondamentale anche il suo rivale storico George, per salvare sé, i suoi amici e il Paese dai nemici in patria e all'estero, tra emozionanti duelli all'ultimo colpo di spada e colpi di scena mozzafiato.