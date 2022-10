Poker Face: trailer e poster del film di Russell Crowe

Russell Crowe al centro del trailer e poster di Poker Face, thriller da lui diretto e interpretato presentato in anteprima alla Festa di Roma 2022.

Svelati trailer e poster ufficiale di Poker Face, il thriller diretto e interpretato da Russell Crowe in anteprima mondiale ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema di Roma 2022, e al cinema dal 24 novembre distribuito da Vertice 360.

Il trailer lungo circa due minuti inizia con Jake Foley (Crowe) che mette in atto il suo piano e mostra lo sforzo fatto per ottenere i segreti dalle persone che considerava suoi amici. Dall'individuazione del veleno al rilevamento della loro posizione, Jake ha dimostrato di essere totalmente coinvolto nel gioco d'azzardo. Quando i dettagli del suo piano vengono rivelati, osserviamo il gruppo di "amici" ritirarsi nel loro rifugio sicuro, a quel punto vediamo le figlie di Jake tornare a casa. Mentre il trailer anticipa il confronto tra i giocatori e i ladri, sentiamo la voce fuori campo di Jake che dice: "La vita è solo un gioco, giusto? Massimizza le tue vittorie, minimizza le tue perdite e rimani in gioco il più a lungo possibile. "

Nel ricco cast, a fianco di Russell Crowe, troviamo Liam Hemsworth, RZA, Elsa Pataky, Aden Young, Steve Bastoni, Daniel MacPherson, Brooke Satchwell, Molly Grace, Paul Tasson e Jack Thompson.

Ambientato nel mondo del poker high stakes, Poker Face vede Crowe nei panni del miliardario nel settore della tecnologia e giocatore d'azzardo Jake Foley che offre ai suoi migliori amici una serata indimenticabile, con la possibilità di vincere più soldi di quanti ne abbiano mai sognati. Ma per giocare, dovranno rinunciare all'unica cosa che hanno passato la vita a cercare di mantenere... i loro segreti. Durante la partita, gli amici scopriranno la vera posta in gioco.